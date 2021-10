Rainha Isabel II recusa receber prémio de "Idosa do Ano" aos 95 anos

A Rainha Isabel II de Inglaterra, com 95 anos, recusou receber um prémio de homenagem aos idosos por considerar que não cumpria os critérios pedidos pela revista 'The Oldie'.



A imprensa inglesa afirma que a Rainha rejeitou o prémio "educadamente", mas "com firmeza". A apenas cinco anos do seu centésimo aniversário, a monarca acredita que as pessoas têm apenas a "idade que sentem".





O prémio da revista 'The Oldie' curiosamente foi entregue à mãe de Rainha Isabel II e ao seu falecido marido, o Principe Filipe.A Rainha de Inglaterra é a monarca com o reinado mais longo do país e comemora os seus 70 anos no trono, o Jubileu de Platina, no próximo ano.

O prémio da revista 'The Oldie', que celebra as conquistas das pessoas mais velhas, acabou por ser entregue à atriz e bailarina Leslie Caron, de 90 anos.