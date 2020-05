Rainha Letizia deixa palácio e faz voluntariado

Em isolamento há cerca de dois meses, a rainha Letizia deixou, esta segunda-feira, o Palácio de Zarzuela para uma ação de solidariedade. A mulher do rei Felipe VI esteve na sede da Cruz Vermelha em Madrid a acompanhar os trabalhos dos voluntários e a perceber quais as principais carências e em que é que a casa real espanhola pode ajudar nesta fase difícil.Além de verificar as condições em que os voluntários trabalham, Letizia – que esteve sempre de máscara e luvas, cumprindo todas as medidas de segurança em tempo de pandemia – fez ainda questão de entrar em contacto telefónico com algumas famílias carenciadas para saber as reais necessidades e dificuldades que atravessam.Numa altura em que tanto ela como o marido abandonaram o confinamento, Letizia tem previstas mais ações de solidariedade para os próximos dias. A rainha espanhola já fez saber que pretende ser útil na batalha contra o novo coronavírus e utilizar a sua imagem real para ajudar os mais necessitados nesta fase de luta.