Rainha Letizia usa vestido de Adolgo Domínguez em saldos para passeio em Sevilha

A rainha Letizia surpreendeu durante um passeio em Sevilha - numa campanha para impulsionar o turismo pós-confinamento - com um vestido de Adolfo Domínguez, um estilista espanhol, que se encontra em saldos.O passeio ocorreu antes da viagem dos reis até às ilhas espanholas e mostra a rainha descontraída num vestido plissado, com um design floral azul e cintado, e umas alpargatas com um tom leve de cor-de-rosa, um tipo de calçado que tem usado com frequência.O vestido está à venda em Espanha com um desconto de 55%, ou seja, originalmente custava 224 euros e custa agora 99 euros.Para completar, a rainha apostou num rabo de cabelo como penteado e maquilhagem natural.