Raquel Tillo, de 30 anos, é uma das revelações do ‘Dança com as Estrelas’, da TVI. E tem contado com o apoio da namorada nesta aventura. No último fim de semana, Inês Marques Lucas, de 28, marcou presença na plateia ao lado da atriz Inês Aires Pereira, ao lado de quem Raquel brilhou no espetáculo ‘Nem a Ponta do Mindinho’, e mostrou-se rendida à atuação da companheira.









