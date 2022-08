"Recordar é viver": Mãe de Angélico Vieira reage ao regresso dos D'ZRT aos palcos

Os D'ZRT anunciaram o regresso da banda para uma série de concertos já esgotados em 2023.A mãe de Angélico Vieira, vítima de um acidente de viação em 2011, revelou à revista TV7 Dias que sabia do regresso da banda já desde o ano passado."O Vintém já me tinha posto ao corrente da situação. Sendo o meu filho figura pública, há direitos e cumprimento de deveres", explicou Filomena Vieira, defendendo que "recordar é viver".Na apresentação do regresso, os colegas de banda relembraram Angélico, uma atitude que, para a mãe, demonstra que "continua nos corações deles". Filomena Vieira garantiu que iria marcar presença num dos espectáculos que têm tido grande procura por parte do público: "Isso é sinal de que marcou a meninice que hoje é jovem", explicou a mãe do cantor, que ainda hoje lida com a ausência do filho: "Na minha mente, acredito que ele desapareceu fisicamente, mas o espírito permanece".