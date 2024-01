Rede social 'X' bloqueia pesquisas por Taylor Swift após partilha de imagens pornográficas falsas da cantora

Uma das imagens partilhadas, denominadas "deepkfakes", reuniu mais de 47 milhões de visualizações na rede social 'X' e demorou mais de 17 horas a ser excluída.

A rede social 'X' (Anterior Twitter) bloqueou as pesquisas por Taylor Swift depois de terem sido divulgadas na Internet imagens pornográficas falsas da cantora geradas por Inteligência Artificial (IA).Em declarações à BBC, o diretor comercial do 'X' explicou que se trata de uma ação temporária de segurança.Alguns fãs ficaram revoltados e surgiram em apoio de Taylor Swift.Após as imagens serem divulgadas, o 'X' emitiu um comunicado no qual condenava a partilha de imagens íntimas e adulteradas."Temos uma política de tolerância zero em relação a esse tipo de conteúdo. As nossas equipas estão a remover todas as imagens identificadas e a tomar as medidas adequadas contra as contas responsáveis pela sua publicação", lê-se.A Casa Branca também se pronunciou sobre a situação, tendo classificado a disseminação da tecnologia de geração de IA como um fenómeno de risco.

"Isto é muito alarmante. Vamos fazer o que pudermos para lidar com esta questão", declarou Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa dos Estados Unidos da América (EUA).