Regresso de Tony Carreira aos palcos adiado

O regresso de Tony Carreira aos palcos após a trágica morte da sua "princesa", como a tratava, estava agendado para abril, na mítica sala de espetáculos parisiense Olympia, no entanto, devido às medidas de segurança impostas pelo novo coronavírus, o espetáculo foi cancelado e ainda não tem nova data definida.O encontro com o público português também não será para já. Na semana passada, a equipa do artista anunciou que as datas de abril e maio tinham sido remarcadas. Assim, Tony Carreira subirá ao palco do Multiusos de Guimarães no dia 2 de outubro.A 16 do mesmo mês estará no Coliseu de Elvas, a 6 de novembro terá a Super Bock Arena e, por fim, a 27 de novembro é o espetáculo na Altice Arena.O artista tem estado resguardado desde dezembro e o público anseia pelo seu regresso.