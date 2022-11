O rei de Inglaterra anunciou que vai pagar, do seu próprio ‘bolso’, um bónus de 600 libras (perto de 700 euros) aos funcionários que recebam menos de 34 mil euros por ano. Já os restantes receberão entre 230 e 460 euros, consoante os seus rendimentos. Esta foi a forma que Carlos III encontrou para ajudar o pessoal da Casa Real a enfrentar o aumento do custo de vida em geral e, em particular, a subida do custo da energia e do crédito à habitação.





