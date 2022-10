O rei Carlos III nunca fez segredo de que queria ver o príncipe André afastado da família real. Mesmo antes de chegar ao trono britânico, o monarca tinha feito saber que tencionava enviar o irmão para longe. O problema é que, antes de morrer, Isabel II tomou providências para que tal não acontecesse.Segundo o testamento da soberana (que morreu em setembro), e de acordo com o jornal ‘The Mirror’, André vai poder continuar a viver no Royal Lodge, em Windsor, assim como a ex-mulher, Sarah Ferguson, e as filhas do casal, Beatrice e Eugenie.