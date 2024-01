O passado de Juan Carlos, de 86 anos, está novamente no centro da polémica. Em causa está a relação conturbada do rei emérito, que está a viver no exílio em Abu Dhabi há mais de três anos, com a antiga atriz e apresentadora Bárbara Rey.



Sempre se falou que a atriz espanhola, agora com 73 anos, havia chantageado o pai de Felipe VI, em 1996, ameaçando divulgar fotos e vídeos “explosivos” desse romance.









Ver comentários