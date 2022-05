Rei Juan Carlos regressa a Espanha após quase dois anos fora do país

O rei emérito espanhol, Juan Carlos, vai regressar esta quinta-feira a Espanha, depois de ter deixado o país em 2020.Juan Carlos vai viajar num voo privado, que aterrará no Aeroporto de Vigo, na província espanhola de Pontevedra, confirmou o Palácio da Zarzuela através de comunicado.O rei emérito irá marcar presença na Taça de Espanha de Regatas. Não se sabe ainda se Juan Carlos participará na Regata de Sanxexo ou se será apenas um espectador.O pai de Filipe VI vai pernoitar em casa do presidente do Ral Clube Naútico de Sanxexo, o seu amigo Pedro Campos, de acordo com o jornal La Voz de Galicia.Estamos muito satisfeitos que ele tenha decidido vir ", disse Campos, que destacou que a presença de Juan Carlos "é sempre uma motivação especial".Há rumores que o rei emérito possa ser acompanhado por uma das filhas.