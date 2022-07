Sara Santos, a ‘Repórter Boa Onda’, esteve esta segunda-feira na praia Senhora da Rocha, em Porches, Lagoa, “um pequeno areal situado no meio de duas arribas”. Durante a manhã, foi abordado o tema do perigo de “derrocadas em praias com estas características e reforçou-se” o quão é essencial dar-se a máxima importância à sinalética no local.



A equipa da CMTV encontrou “caras conhecidas” de anos anteriores. Hoje, Sara Santos estará no Carvoeiro “para outra manhã bem quente e cheia de boa disposição”. Até 19 de agosto, a ‘Repórter Boa Onda’ vai percorrer as praias portuguesas, de norte a sul.