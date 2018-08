Sanra Santos da CMTV revela que está encantada com as praias fluviais.

09:05

Sara Santos continua a percorrer as praias nacionais com a rubrica ‘Repórter de Biquíni’ e, quase a concluir a primeira semana, teve, esta quinta-feira, um dia em cheio. A repórter daesteve na praia fluvial de Reconquinho, em Penacova, e foi recebida com muitos sorrisos pelas crianças de um campo de férias que se encontravam no local. "Posso dizer que foi o meu dia favorito, até agora".