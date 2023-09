Revelada a causa da morte do ator Angus Cloud

O ator norte-americano Angus Cloud, uma das estrelas da série "Euphoria", foi encontrado morto no mês de julho, aos 25 anos , e a causa da morte foi revelada esta quinta-feira.

Cloud morreu de overdose acidental devido a uma mistura letal de metanfetaminas, fentanil, cocaína e benzodiazepinas, avançou o médico legista do condado de Alameda, na Califórnia, EUA, à NBC News.

O ator foi encontrado morto na casa da família, em Oakland, a 31 de julho. Na altura, a família disse que o ator estava a sofrer com a morte do pai e fez referência aos problemas de saúde mental de que sofria.Em agosto, a mãe de Cloud fez uma publicação no Facebook em que falava na tristeza que sentia e dizia acreditar que o filho "não se queria matar"