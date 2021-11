Revelada causa da morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu devido a múltiplos traumatismos. Foi a polícia civil de Minas Gerais que avançou que as cinco vítimas do acidente que vitimou a cantora, a 5 de novembro, morreram com o impacto da queda do avião.Foram descartadas as hipóteses de o piloto ter sofrido morte súbita.Numa conferência de imprensa das autoridades brasileiras, foi ainda revelado que um piloto que aterrou 20 minutos após o acidente disse ter falado com o colega que pilotava o aparelho em que viajava a cantora momentos antes da tragédia.