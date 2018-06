Revelada certidão de óbito de Avicii

Documento faz referência ao calendário islâmico na data da morte do artista.

Avicii morreu a 20 de abril deste ano em Mascate, capital de Omã, mas apenas agora a sua certidão de óbito foi revelada. O documento foi tornado público pelo, site especializado em notícias de celebridades.O artista terá tirado a própria vida, de acordo com uma declaração feita pela família na altura, mas a maior "novidade" do documento prende-se com a data da morte, revalada segundo os calendários islâmico e ocidental.Na certidão surge que, de acordo com o referido calendário, o DJ e artista morreu no dia 8 de abril de 1439. Na data ocidental, o óbito ocorreu a 20 de abril de 2018.Avicii surge identificado como de nacionalidade sueca e religião cristã. Tinha 28 anos.Considerado um dos melhores DJ do mundo, Tim Bergling, conhecido como Avicii, foi encontrado morto em Mascate, capital do sultanato de Omã, onde se encontrava há alguns dias de férias com amigos.Responsável por temas como "Le7els", "Wake Me Up!", "The Days" ou "You Make Me", Avicii venceu dois 'MTV Music Awards', os prémios de música do canal de televisão MTV, um 'Billboard Music Award', os prémios da revista Billboard, e esteve nomeado para dois Grammy.O DJ e produtor atuou três vezes em Portugal: em 2012, em Leça da Palmeira, Matosinhos, em 2013 no festival Sudoeste, na Zambujeira do Mar, Odemira, e em 2016 no Rock in Rio Lisboa, ano em que anunciou que iria deixar de atuar ao vivo.