Ricardo e Francisca Pereira completaram 13 anos de matrimónio e de forma a mostrarem que ainda há muito amor a uni-los, decidiram renovar os votos de casamento.



O ator, de 43 anos, e a mulher, de 39, voltaram a vestir-se de noivos e, na Herdade da Malhadinha Nova, no Alentejo, foram protagonistas de um casamento digno de filme, com vários convidados especiais, incluindo o apresentador Alex Lerner e a atriz Grazi Massafera, que viajaram de propósito do Brasil para assistirem à cerimónia.









