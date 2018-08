Ex-banqueiro já não acompanha a mulher em escapadinhas na praia. Farta de estar só, Maria João regressou a casa.

Por João Bénard Garcia | 09:02

cruzou-se com Maria João Salgado na praia do Pêgo, mas o ex-banqueiro Ricardo Salgado, que ficou conhecido do grande público pela alcunha ‘Dono Disto Tudo’ - aquando da falência do Banco Espírito Santo (BES) -, não acompanhou a mulher nesta sua escapadinha ao luxuoso retiro da família na exclusiva zona da Comporta.