Rita Pereira ao estilo de Bruna Marquezine

Atriz inspira-se em foto da brasileira e posa com o namorado em local emblemático de Fernando Noronha.

09:41

A tirar uns dias de férias em Fernando Noronha, no Brasil, Rita Pereira não resistiu às paisagens paradisíacas do arquipélago e decidiu divulgar algumas imagens das praias nas redes sociais.



E para captar uma das fotos que partilhou ao lado do namorado, Guillaume Lalung, inspirou-se em Bruna Marquezine. A estrela da TVI repetiu o momento protagonizado pela atriz brasileira e Neymar, em Fernando Noronha, e posou no mesmo local, mas com a sua cara-metade. As férias de Rita aconteceram a propósito do seu 36º aniversário, que a atriz celebrou com vários amigos que tem no Brasil.