Atriz dançou na bancada.

01:30

A atriz está grávida de seis meses, mas isso não é um impedimento para se divertir. Ontem à noite, Rita Pereira marcou presença na primeira edição do Villa Mix, um festival de música brasileira.Apesar de se ter resguardado e de ter assisto aos concertos numa bancada, a estrela da TVI mostrou-se sempre bem-disposta e efusiva com as diversas prestações musicais.