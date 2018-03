Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rita Pereira e Helena sensuais no calor

Atriz e modelo fazem as malas para destinos quentes.

08:24

Em Portugal, o mau tempo não dá tréguas, e o verão ainda está bem longe. Por isso, algumas celebridades fizeram as malas para matar saudades da praia e do calor. Foi o caso de Helena Coelho e Rita Pereira. A atriz da TVI está na exclusiva ilha de Fernando Noronha, no Brasil, para onde viajou para celebrar o 36º aniversário na companhia do namorado, Guillaume Lalung. As fotografias em biquíni têm encantado os seguidores.



Igual sucesso tem conquistado Helena Coelho durante a estadia no México, de onde tem brindado os fãs com imagens sensuais.