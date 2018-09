Atriz, de 36 anos, revela gravidez e partilha momento emotivo da ecografia.

Por Rute Lourenço | 01:30

Foi através de um vídeo emotivo que Rita Pereira confirmou a notícia, avançada pelo, de que está à espera do primeiro filho em comum com Guillaume Lalung. "Agora dançamos ao som do bater do teu coração", escreveu a atriz, de 36 anos, na legenda de um vídeo em que surge na praia com o companheiro.