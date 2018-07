A desfrutar de férias, a atriz dá que falar com fotografias provocantes nas redes sociais em brincadeira com os seus cães

Por Tatiana Santana | 01:30

A atriz, de 33 anos, continua a dar que falar com as fotografias ousadas que publica nas redes sociais.A boa forma é indiscutível e isso mesmo Rita Pereira faz questão de mostrar, com imagens que incendeiam as redes sociais. Para a atriz é só mais um dia de praia, mas são muitos os comentários em redor da sua condição física, por muitos elogiada, por outros criticada.