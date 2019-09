Rita Pereira é uma das testemunhas-chave do julgamento em que Augusto Fernandes - o dono do stand de onde saiu o BMW série 6 conduzido por Angélico Vieira na noite em que morreu -, responde por crimes de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos na forma agravada.A atriz de 37 anos, que nunca esqueceu o grande amor que viveu com o artista, era esta terça-feira esperada no Tribunal de Matosinhos para ser ouvida no processo, mas não compareceu à audiência. Indicou apenas que estava no Dubai - local para onde viajou no início desta semana na companhia do namorado Guillaume Lalung e o filho, Lonô, de oito meses."Aqui vamos nós na nossa primeira viagem internacional em família", escreveu Rita Pereira no Instagram a acompanhar duas imagens em que aparece dentro do avião e na companhia do filho bebé. Também Guillaume registou o momento e mostrou uma fotografia dos três. "Família a bordo", legendou.O coletivo de juízes quer agora saber quando a atriz regressa a Portugal para poder ser ouvida em audiência - uma vez que o Ministério Público e as defesas do arguido e de Filomena Vieira, mãe de Angélico e que é assistente no processo, não prescindem do seu depoimento.O testemunho de Rita poderá ser fundamental. Isto porque quando foi ouvida na ação cível que discutia a morte de Hélio Filipe, a outra vítima mortal do acidente na A1, em junho de 2011, a atriz falou sobre a propriedade do BMW que está agora em causa no tribunal.Na altura, Rita Pereira disse que Augusto lhe transmitiu, horas após o acidente, que se sentia culpado pela tragédia, pois o carro no qual Angélico seguia era seu.Deverá ser isso que a atriz irá confirmar novamente. Augusto Fernandes responde por burla à mãe do artista. Em causa estão suspeitas de que o contrato de compra e venda do carro foi forjado após o acidente.O processo refere ainda que houve falsificação na assinatura do artista. Também uma funcionária de Augusto Fernandes e o stand Impocar são arguidos no processo.Segundo o Ministério Público, os arguidos montaram um esquema após o acidente. Decidiram forjar um contrato de compra e venda do BMW para se apoderarem de outros dois carros que o cantor tinha deixado no stand.O contrato dizia que as viaturas – um Ferrari e um Audi – seriam dadas para troca."Ele cedia carros ao Angélico para lhe fazer publicidade"Cristina Paiva, agente de Angélico, foi a única ouvida pelos juízes, esta terça-feira de manhã."Havia uma relação de amizade em que o arguido cedia os carros ao Angélico para lhe fazer publicidade ao stand e para os tentar vender, já que ele conhecia muita gente. Eram sempre carros de gama alta", disse em tribunal.Rita Pereira namorou durante mais de cinco ano com Angélico Vieira, após ambos se terem conhecido na série ‘Morangos com Açúcar’.O ator e cantor morreu aos 28 anos, numa altura em que a relação com a atriz da TVI já tinha chegado ao fim. No entanto, os dois mantinham fortes laços de amizade e tinham-se reaproximado dias antes da tragédia. Rita Pereira continua a fazer questão de homenagear ano após ano o artista, que era o seu grande amor e a quem chegou a apelidar como a sua "alma gémea".No livro escrito pela mãe do cantor, Filomena Vieira, a atriz fez declarações emocionantes e devastadoras. "Saber que o estado dele era grave foi uma facada no meu coração. Foram os três piores dias da minha vida (...) Mas uma coisa é certa, encontrei sem procurar o que muitos procuram sem encontrar, a minha alma gémea, e isso ninguém me tira", lê-se.No livro que Filomena escreveu, Rita foi a única que deu o seu testemunho."Ela é que foi o grande amor da vida dele [do filho]", disse. A atriz acompanhou Filomena em todos os momentos.