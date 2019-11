Rita Pereira faz cirurgia para aumentar glúteos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sempre em busca do corpo perfeito, a atriz Rita Pereira, de 37 anos, decidiu recorrer a uma cirurgia estética para aumentar os glúteos.A estrela da TVI entregou-se nas mãos dos profissionais de saúde no final da tarde de quinta-feira, dia 21, aproveitando também para fazer uma modelação corporal, de acordo com o site ‘Flash!’, que cita fontes próximas. A cirurgia correu bem e a atriz está agora a recuperar.