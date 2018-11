Rita Pereira mostra barriga em dia de 'ressaca' após MTV Awards

Atriz tem utilizado hashtag 'girl' nas suas últimas publicações, o que poderá significar que está grávida de uma menina.

Rita Pereira esteve presente no evento MTV EMA Awards este domingo, em Bilbao, Espanha.A atriz e apresentadora presenteou os fãs ao longo de todo o dia com imagens do seu vestido e pequenos vídeos dos concertos no evento.Esta manhã de segunda-feira, a artista publicou uma fotografia da sua barriga de sete meses "Grande ressaca depois da festa de ontem à noite. Só que não!", pode ler-se na fotografia publicada por Rita, que mostra estar a viver uma fase muito feliz.A atriz tem utilizado também o hashtag 'girl', o que poderá vir a confirmar a teoria avançada pela amiga Jéssica Athayde, de que Rita estará grávida de uma menina