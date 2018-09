Rita Pereira mostra ecografia do primeiro filho

Atriz fez anúncio de forma original nas redes sociais.

Rita Pereira está grávida do primeiro filho, tal como onoticiou esta manhã de segunda-feira, e utilizou agora as redes sociais para mostrar as primeiras imagens da ecografia do bebé.A atriz, de 36 anos, já tinha manifestado a intenção de ser mãe, mas até ao momento tinha optado por manter o segredo sobre o assunto.

Agora, Rita prepara-se para viver em pleno este grande sonho, juntamente com o seu companheiro Guillaume Lalung.

"E agora dançamos ao som do bater do teu coração", pode ler-se na descrição do vídeo que a atriz publicou no Instagram ao lado de Guillaume a dançar, seguindo-se imagens do casal durante a ecografia do bebé.São vários os comentários de apoio e felicidade dos fãs da artista, assim como de amigos próximos como Pedro Teixeira e Kelly Bailey.