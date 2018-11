Rita Pereira orgulhosa da gravidez: "Ninguém vai ter uma barriga como a minha"

Atriz mostrou a barriguinha aos sete meses de gravidez, na cerimónia dos prémios da MTV.

20:14

cor de rosa metálico.



"Esta é sem duvida a 'red carpet' mais alternativa que já "pisei". É aquela onde todos arriscam, onde podes ser quem tu quiseres, onde a loucura, irreverência e criatividade são as palavras chave. E tão bem que me sinto aqui! E aposto que ninguém vai ter uma barriga como a minha", escreveu a atriz no Facebook.





Rita Pereira marcou presença este domingo à noite na passadeira vermelha dos prémios EMA da MTV 2018, em Bilbau, Espanha.A atriz, aos sete meses da sua primeira gravidez, exibiu com orgulho a barriga num vestido curto