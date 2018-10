Atriz tentou esconder sexo do bebé.

Por Tatiana Santana | 02:47

Aos seis meses de gravidez, a nova apresentadora do ‘Dança com as Estrelas’ poderá estar a preparar-se para dar as boas-vindas a uma menina, fruto da relação com Guillaume Lalung. Apesar de a atriz ter tentado esconder o sexo do bebé, o facto é que as primeiras suspeitas partiram da futura mamã.Durante uma entrevista ao ‘Fama Show’ (SIC), Rita Pereira acabou por falar demais.