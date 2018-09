Imagem de atriz nas redes sociais foi alvo de polémica.

Rita Pereira fez uma publicação no Instagram onde surge com sumos detox na mão e aconselha os seus seguidores a comprarem o produto. Depois ter anunciado que estava grávida no início deste mês, as críticas nas redes sociais não tardaram a surgir, com várias pessoas preocupadas com a possibilidade da atriz estar a faezr dietas à base de sumos durante a gestação.