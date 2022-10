Rita Rugeroni anunciou que vai estar uns meses afastada da Rádio Comercial para se conseguir dedicar à marca de roupa infantil que lançou com a irmã. "[Este tempo será] para me dedicar a um projeto pessoal, para ter tempo com os meus filhos, com o meu marido e comigo mesma", revelou online.



Dias antes de revelar publicamente a decisão, a radialista marcou presença no mercado Stylista, no Estoril, onde teve em exposição as peças da coleção que lançou.









