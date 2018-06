Robert De Niro diz asneira em direto ao falar de Trump

Momento aconteceu durante a cerimónia dos Tony's, este domingo.

Por Daniela Espírito Santo | 08:27

Robert De Niro deu que falar este domingo ao dizer uma asneira em direto na televisão durante a cerimónia dos Tony's, o mais prestigiado prémio de teatro nos EUA.



O famoso ator apareceu no palco do Radio City Music Hall para apresentar uma atuação de Bruce Springsteen e começou o discurso com uma polémica. "Vou dizer uma coisa. O Trump que se f***", disse, sem grandes rodeios.



A plateia aplaudiu e levantou-se, mostrando o seu apoio ao ator oscarizado, que continuou.



"Já não é 'vamos deitar o Trump abaixo'. É mesmo o Trump que se f***", garantiu, antes de voltar ao tema que o levou aos Tony's.



"Bruce, tu abanas o palco como ninguém mas, mais importante que isso nestes tempos arriscados, tu 'abanas' o voto, sempre a lutar pela verdade, transparência e integridade no Governo. Precisamos mesmo disso neste momento", explicou.



A asneira dita em palco foi censurada pela CBS, que transmitia a cerimónia em direto, com alguns segundos de atraso. No entanto, foi ouvida por quem estava nos Tony's e por milhões de outros telespectadores estrangeiros, em países que não a censuraram, como a Austrália.



Rapidamente, o momento tornou-se viral nas redes sociais, chegando aos tópicos mais falados do Twitter (os chamados 'trending topics') durante a madrugada.



Desconhece-se, para já, qual a reação da Casa Branca ao comentário.