Robert de Niro felicita o colega Al Pacino por também ser pai em idade tardia

Noor Alfallah,

O ator de 79 anos, Robert de Niro, felicitou, esta sexta-feira, o colega Al Pacino, que está à espera de um bebé, aos 82 anos, com a namorada de 29."Que Deus o abençoe. É alguns anos mais velho que eu. Estou feliz por ele", disse o norte-americano, citado pelo Daily Mail.Al Pacino vai ser pai pela quarta vez, depois de a namoradade 29 anos, ter engravidado. O ator tinha três filhos de duas mulheres diferentes.Rober de Niro, que vai abrir um hotel em Lisboa, tem sete filhos. O nascimento do último filho foi confirmado pelo ator no início de maio.