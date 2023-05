Estás a falar comigo? Tázafalar comigo? “Are you talking with me?” Esta podia bem ser a frase de Robert De Niro ao dar as boas-vindas à sua nova filha, já que acaba de ser pai pela sétima vez, aos 79 anos – foi o próprio que anunciou na televisão, descontraidamente, como se tivesse informado que ia fazer um pequeno papel no seu octogésimo sexto filme.









