Roberto Carlos, de 81 anos, é um homem cheio de superstições e a escolha das cores com que se veste é feita com o máximo de cuidado. O preto e o castanho são duas cores que são completamente excluídas do guarda-roupa do conhecido cantor brasileiro. Além disso, evita mesmo estar próximo de pessoas que usem peças nesses tons. Roberto Carlos assume que só se sente bem de azul e de branco e por isso é com essas cores que sobe ao palcos para atuar.Leia a notícia completa na revista VIDAS