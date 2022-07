Rolls-Royce de 1 milhão de euros é bloqueado pela EMEL perto do El Corte Inglés em Lisboa

Na imagem podemos ver que o carro foi multado perto do El Corte Inglés, em Lisboa, zona em que o craque tem um apartamento de luxo.



Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa. O modelo pode chegar a custar um milhão de euros e Cristiano Ronaldo é dono de um exemplar exatamente igual ao da foto.Na imagem podemos ver que o carro foi multado perto do El Corte Inglés, em Lisboa, zona em que o craque tem um apartamento de luxo.





Na realidade, quem partilha a foto na rede social brinca que se pode mesmo tratar do carro do craque português, até porque CR7 está em Lisboa. O Rolls-Royce do futebolista foi visto a chegar às instalações de treinos da Seleção Nacional Portuguesa a quatro de julho.







Esta quarta-feira surgiu no Twitter uma foto que mostra um Rolls-Royce Culliman branco bloqueado pela EMEL -