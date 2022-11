Em junho passado, após quase oito anos de relação e dois filhos em comum, Jordi Alba e Romarey Ventura decidiram dizer o ‘sim’ numa cerimónia intimista que teve lugar em Utrera, Sevilha, e que juntou figuras conhecidas do mundo do futebol, entre as quais Lionel Messi.Leia a notícia completa no Vidas