Ronaldo chega ao treino do Manchester United num Bentley avaliado em mais de 290 mil euros

Bugatti Chiron ou um Bugatti Veyron Grand Sport.

Cristiano Ronaldo chegou ao treino desta quinta-feira do Manchester United num Bentley Flying Spur, um carro avaliado em mais de 290 mil euros.Atrás do craque português, seguiam os dois seguranças privados, ao volante de um Range Rover.A 'garagem' do capitão da seleção nacional está avaliada em cerca de 20 milhões de euros, de acordo com o The Sun. Ronaldo possui um vasto leque de carros de topo de gama, tais como, o Ferrari Monza,Cristiano Ronaldo voltou a treinar com os companheiros, depois da derrota (1-0) diante do West Ham, que ditou o afastamento do Manchester United da Taça da Liga Inglesa, esta quarta-feira. O capitão da seleção nacional não foi convocado para o jogo.