As tão desejadas férias de verão chegaram para Cristiano Ronaldo e, tal como manda a tradição, a família está reunida. O internacional português e a namorada, Georgina Rodríguez, partilharam o início dos dias de descanso, com uma fotografia no jato privado acompanhados pelos cinco filhos. Estas são as primeiras férias do clã com a bebé Bella Esmeralda, que tem apenas um mês de vida.









