Ronaldo e Georgina celebram primeiro aniversário da filha mais nova

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez celebram esta terça-feira o primeiro aniversário da filha mais nova, Bella Esmeralda. No entanto, o casal vive um misto de emoções já que faz também um ano que perderam o irmão gémeo de Bella, que se chamaria Angel. O bebé não resistiu e morreu durante o parto, a 18 de abril do ano passado.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir", escreveu na altura o casal, num comunicado conjunto. "Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", disseram ainda.

Mais tarde, Gio recordou a morte do bebé no reality show que tem na Netflix. "Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida num instante. Parte do meu coração partiu-se e questionei como poderia continuar. Ao olhar para os olhos dos meus filhos vi que a única maneira de superar tudo era estarmos todos juntos", disse a companheira de CR7.

Durante o programa "Soy Georgina", a companheira de CR7 fez várias revelações sobre a sua segunda gravidez e do facto de ter estado à espera de gémeos. Desta gestação, apenas a menina vingou. Bella Esmeralda veio juntar-se a Cristianinho, de 12 anos, aos gémeos Eva e Mateo e a Alana Martina, os três com cinco anos.