Georgina Rodriguez marcou presença no Festival de Cinema em Cannes e conquistou milhares de elogios na passadeira vermelha do evento. Mas a passagem pela cidade francesa foi rápida e a espanhola já rumou a novas aventuras com Cristiano Ronaldo, longe de todos os holofotes que invadiram a cidade.O destino escolhido foi o Mónaco, a cerca de 50 quilómetros de Cannes, onde a espanhola se encontrou com o internacional português e o filho, Cristianinho.