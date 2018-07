Craque tem aproveitado para descansar junto da família.

20:47

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, partilhou um momento ternurento do casal através das redes sociais, que se encontra a disfrutar de um período de férias após a eliminação da seleção nacional do Mundial 2018, cuja final decorre no próximo domingo, na Rússia.