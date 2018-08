CR7 e Gio ficaram alojados num hotel emblemático no lago Como, que custa mil euros por dia.

Por Rute Lourenço | 01:30

Antes do início do campeonato italiano, Cristiano Ronaldo conseguiu gozar uns dias de folga com a namorada, Georgina Rodríguez, o filho mais velho e os melhores amigos. O destino escolhido foi o famoso lago Como, a 240 km de Turim, onde estrelas como o ator George Clooney têm casa.