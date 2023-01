Ronaldo e Gio vão poder viver juntos sem estarem casados embora lei da Arábia Saudita não permita

"Embora o reino ainda proíba a coabitação fora do casamento, as autoridades começaram a fechar os olhos a isso nos últimos tempos", revelou um dos advogados, especialista em direito civil. "A tualmente – entre os estrangeiros – as autoridades sauditas não interferem neste assunto, mesmo que as leis proíbam que não casados vivam juntos", destacou ainda.



De acordo com o jornal espanhol AS, era impensável há uns anos um casal viver na mesma casa sem estar casado, uma vez a Arábia Saudita é um país onde a lei islâmica é estritamente aplicada. No entanto, desde que Mohammed bin Salman se tornou o príncipe herdeiro do país, em 2017, alguns pequenos avanços foram feitos no reconhecimento dos direitos civis, nomeadamente os direitos das mulheres.

O anúncio da ida de Ronaldo para o clube saudita Al Nassr trouxe várias dúvidas sobre como será o futuro do jogador no país. Uma delas prende-se com a decisão da mudança de morada de Georgina Rodríguez e dos filhos de CR7.Apesar de ser ilegal a coabitação de casais sem estarem casados, caso Ronaldo queira, poderá viver com a namorada.A confirmação foi feita por advogados do país à Agência EFE.