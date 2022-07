Cristiano Ronaldo avançou com um processo contra o advogado de Kathryn Mayorga, Leslie Mark Stovall, em que exige o pagamento de mais de 600 mil euros. De acordo com a ESPN, Peter Christiansen, advogado do jogador, quer que Stovall seja pessoalmente responsabilizado pela reivindicação de milhões de dólares no caso em que o craque português foi acusado de violação.









