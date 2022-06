Cristiano Ronaldo está a fazer de tudo para resolver o mais rapidamente possível todas as questões ligadas ao acidente provocado pelo seu Bugatti Veyron, de dois milhões de euros, ocorrido no passado dia 20, em Maiorca, onde está a passar férias com a família.



De acordo com o jornal 'Mirror', o craque recebeu na mansão onde está instalado o dono da propriedade cujo muro ficou destruído com o embate do automóvel e prontificou-se a pagar uma indemnização pelos danos causados.









