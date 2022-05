Ronaldo publica fotografia ao lado de Cristianinho e 'chovem' elogios sobre forma física de ambos

"Tempo de recuperação com o meu menino", escreveu o internacional português na legenda da imagem.





Cristianinho tem dado que falar na Internet depois de aparecer ao lado do pai, Cristiano Ronaldo, a mostrar uma forma física invejável com apenas 11 anos. Cristiano publicou uma foto dos dois depois de um banho de gelo, só em boxers, e a publicação conta já com cinco milhões de gostos e muitos comentários a elogiar a forma física do pai, e do filho.Cristiano Ronaldo é um dos famosos com mais seguidores no Instagram e usa a plataforma para mostrar a sua carreira, mas também a família. Em inúmeras ocasiões publicou anúncios, festejos e até momentos mais tristes, mas os fãs nunca decessionam e mostram o seu apoio ao craque português.