Num momento de profunda consternação depois de ter perdido um dos filhos gémeos durante o parto, um menino, na segunda-feira, Cristiano Ronaldo tem-se refugiado na família e não participou no último jogo do Manchester United, esta terça-feira à noite, contra o Liverpool.



O clube mostrou-se solidário com o craque nesta fase difícil e confirmou a sua ausência logo na manhã desta terça-feira.









