Apresentações feitas, Cristiano Ronaldo é oficialmente jogador do Al Nassr. No entanto, e de acordo com a imprensa inglesa, terá de esperar até estrear os relvados, já que ainda tem por cumprir um castigo de dois jogos, atribuído pela Federação Inglesa de Futebol, após o craque ter dado uma palmada na mão de um adepto que o tentava fotografar.





