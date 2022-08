Rúben Dias, de 24 anos, voltou a encontrar o amor depois do final da relação com a cantora e influenciadora digital April Ivy, há menos de um ano. O jogador do Manchester City foi fotografado em clima de romance com uma jovem morena, em Formentera (Espanha), como revela o jornal ‘The Sun’.









Leia a notícia completa na revista VIDAS